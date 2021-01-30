شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "ما توقعتك كذا".. عمل فني جديد في الساحة الحضرمية "فيديو" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 يناير 2021

الخليج 365 - عبدالله محسن الشادلي

أطلق الفنان الحضرمي الشاب سعيد بريك، أغنية جديدة حملت اسم "ما توقعتك كذا"، من ألحان الفنان محمد الفضلي، وكلمات الفنان الشاعر عبدالله باشعيوث.

ويأتي هذا العمل الجديد عقب ركود كبير شهدته الساحة الفنية الحضرمية، إثر جائحة كورونا التي تأثر بها العالم في العام الماضي.

وقال الفنان الفضلي، إنهم يعتبرون هذا العمل هدية وحافز للساحة الفنية، لخلق روح التنافس؛ لاثراء الفن الحضرمي بالجديد بشكل خاص.

وأكد الفضلي أن الساحة الفنية ستشهد أعمالا جديدة من ألحانه بالتعاون مع الفنانين عمر هادي، تحمل اسم "تهجر وتقسى" من كلمات الشاعر عمر المحضار، وأخرى بعنوان "شل صوتي" مع الفنان الشاب سعيد بريك، من كلمات الشاعر بن يماني.

كما أكد أن هناك عملين آخرين نوعيين ستشهدما الساحة الفنية قريبا من ألحانه وكلمات الشاعر بدر بن عقيل، تؤدي أحدهما الفنانة التونسية مهر همامي، وأخر عمل سيعرض في شهر رمضان المقبل.

وفيما يلي نص أغنية "ما توقعتك كذا"، وهي من كلمات عبدالله باشعيوث،والحان محمد الفضلي ابو اكرم، وعود منير هبيص وسالم النوبي، وكمان مجدي محبوب امان، وناي ربيع بكار ايقاع سالم باحفين،وكورال رمزي سالم، وتسجيل وهندسه صوتيه اديب بامحيمود، ومنتج منفذ سالم بن هيازع، وإشراف عام محمد الفضلي:

ما توقعتك كذا

تلعب معا هذا وذا

في الحب باوراق المصالح

انكشف سرك لنا

لي كان خافي عننا

كشفته لي كل الملامح

كنت في عيني ملاك

دوب يسعدني لقاك

ما دريت انك مخادع وانّ قلبك جم قسى

(ما توقعتك كذا)

*******

ما توقعت الخيانه

والمكائد في الامانه

من صفاتك في المسارح

وين شرعك والديانه

كلّها عندك مهانه

في عيونك والجوارح

كيف بستامن معاك

بعد ما بانت خطاك

وابتلى بالغشّ تفكيرك وبالغدر اكتسى

*******

ما توقعت الهدايا

باتسوّي لي حكايه

باتغذّي كير لافح

يلتهم كل ما معايه

دون رحمه او عنايه

بالمحب لي كان طامح

نا السبب قلبي رثاك

يوم دنّت لي يداك

لكن النكران خلّى كل جميلي ذا انتسى

*******

ماتوقعت المصايب

جاتني من خل وصاحب

لي هديته ورد نافح

اه يادنيا الغرائب

انعكس سير الكواكب ونقلب كل حلو مالح

روح قلبي ما يباك

روح والدنيا معاك

خلنا غارق بقهري في صباحي والمساء