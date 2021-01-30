شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصرع واصابة عدد من عناصر الميليشيات في إحباط محاولة تسلل فاشلة بمديرية باقم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - لقى مالا يقل عن ٧ من عناصر ميليشيا الحوثي الارهابية مصرعهم وأصيب آخرون امس خلال تصدي قوات الجيش الوطني لمحاولة تسلل فاشلة قامت بها الميليشيات إلى مواقع الجيش في مديرية باقم بمحافظة صعدة .



وقال ركن أستخبارات اللواء الخامس حرس حدود العقيد هلال العباسي وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن قوات الجيش الوطني تصدت لمحاولة تسلل قامت بها مجاميع من ميليشيا الحوثي الارهابية على ميسرة "التباب السود" في جبهة باقم بمحافظة صعدة ما اسفر عن مصرع سبعة وإصابة آخرون .. مشيراً إلى أن مدفعية الجيش الوطني استهدافت خلال محاولة التسلل عدد من العربات المدرعة التي حاولت اقتحام مناطق الجيش الوطني في ذات الجبهة .