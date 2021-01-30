شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحسني يوجه بسرعة تجهيز أسواق شعبية في المكلا والديس والشرج وفوة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 يناير 2021

الخليج 365 - المكـلا

وجه محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بسرعة ايجاد وتجهيز أسواق شعبية في كل من المكلا والشرج والديس وفوة، وتنظيمها وترتيبها وإنارتها، وتعويض الباعة الذين تم إزالة أكشاكهم مؤخرا تماشيا مع حملة تحسين المدينة.



وشدد المحافظ على المدير العام لمكتب الأشغال العامة والطرق، ومدير عام مديرية مدينة المكلا، بسرعة انجاز وتجهيز هذه الأسواق وافتتاحها.

كما وجه المحافظ، بعدم المساس بالأكشاك التاريخية في أحياء المكلا، بوصفها جزء من تاريخ المدينة، والعمل على تحسينها وطلائها بلون موحد.