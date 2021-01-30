قتلى وجرحى حوثيون ودك تحصينات مستحدثة جنوب الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

لقي عدد من مقاتلي المليشيات الحوثية الإرهابية، اليوم ، مصرعهم وجرح آخرون جراء خروقات متصاعدة لوقف إطلاق النار داخل مدينة الحديدة غربي اليمن.



وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة، أن المليشيات الإرهابية التابعة لإيران كثفت تحركاتها في قطاعي شارع صنعاء والمطار محاولة استحداث تحصينات قرب خطوط التماس ونشر مقاتلين فيها ولكن باءت بالفشل وخسائر بشرية.

مؤكداً أن تحركات المليشيات كانت مرصودة بدقة وسرعان ما تم التعامل معها بضربات مركزة أوقعت قتلى وجرحى وإجبار البقية على الفرار.

وكانت القوات المشتركة أخمدت الساعات القليلة الماضية مصادر نيران حوثية استهدفت منازل المواطنين في مدينة التحيتا جنوب الحديدة.