127 خرقاً وانتهاكاً حوثياً خلال 8 ساعات في الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 يناير 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

ارتكبت مليشيات الحوثي، المصنفة إرهابياً، 127 خرقاً وانتهاكاً في ظرف 8 ساعات في مناطق متفرقة جنوب الحديدة، غرب اليمن.



وأكدت مصادر عسكرية، أن الخروقات والانتهاكات الحوثية شملت عمليات قصف واستهداف بالأسلحة المختلفة، وتحليق للطائرات المسيّرة.

وتابعت المصادر، إن العمليات العدائية للحوثيين استهدفت القرى والأحياء السكنية والطرقات في حيس والتحيتا والجبلية والفازة ومناطق متفرقة جنوب الحديدة.

وتتصاعد الخروقات والانتهاكات الحوثية للهدنة الأممية بصورة كبيرة، وتسعى فيها المليشيات للقضاء على الجهود المبذولة لإحلال السلام في الحديدة، يقابلها صمت أممي وتغاضٍ دولي تجاه الجرائم الحوثية