حرب الخدمات تعصف بالعاصمة عدن....ومساعي لإحباط جهود المحافظ وحكومة المناصفة

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يزيد بن سلمان - شبوة - أحمد السباعي بدأت الحرب من قبل ذهاب محافظ عدن الأستاذ / أحمد حامد لملس للعاصمة عدن لدولة الإمارات العربية المتحدة . وبدأت "المرحلة الأولى" بأزمة وفوضى للمطالبة بالرواتب وإحراق الإطارات في عدة أماكن وهناك طرف ثالث الغرض من قطع الرواتب خروج الشارع في فوضى مشروعة بطرق غير مشروعة ، وبحسب مصادر أن هناك سيارات تدعم المحتجين بالإطارات. وبدأت " المرحلة الثانية " وهي أزمة إرتفاع الصرف ( السعودي والدولار ) وجميع العملات الأجنبية أمام العملة المحلية مما تسبب في إرتفاع السلع والمواد الغدائية .. وغيرها من المواد والأشياء الأساسية الذي يحتاجها المواطن . وبدأت " المرحلة الثالثة " وهي إقلاق السكينة العامة وإثارت الفزع في أوساط المواطنين وذلك ( برمي القنابل الصوتية ، وتفجير العبوات الناسفة وإستهداف الأطقم وإغتيال مسؤوليين والمواطنين ..وغيرها الكثير ) وذلك لإظهار عدن أنها مدينة غير آمنة ومحاولة لإحباط جهود المحافظ في إعادة نشاط المنظمات في عدن والسفارات وغيرها من المؤسسات الدولية ونقلها من العاصمة الشمالية المحتلة صنعاء الى العاصمة الجنوبية عدن .

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