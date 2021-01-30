شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. العكبري يدعو عدد من الشخصيات لأمسية تخللها تكريم الكابتن يسلم خميس بامون شيبوب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دعى السفير رياض عمر العكبري، المندوب الدائم لليمن لدى جامعة الدول العربية، عصر امس الجمعة ، عدد من الشخصيات التي تزور القاهره حاليا، الى أمسية شاي ودية، تخللها تكريم الكابتن ونجم كرة القدم والمدرب المعروف / يسلم خميس بامون ( شيبوب).



واتت هذه الدعوة جريا على عادة سعادة السفير في الدعوة خلال السنوات المنصرمة لملتقيات ودية مماثلة للعديد من زوار القاهره او من الطلاب الدارسين في جمهورية مصر العربية الشقيقة.