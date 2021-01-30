اخبار الخليج / اخبار اليمن

 شاهد.. العكبري يدعو عدد من الشخصيات لأمسية تخللها تكريم الكابتن يسلم خميس بامون شيبوب

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر  شاهد.. العكبري يدعو عدد من الشخصيات لأمسية تخللها تكريم الكابتن يسلم خميس بامون شيبوب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دعى السفير رياض عمر العكبري، المندوب الدائم لليمن لدى جامعة الدول العربية، عصر امس الجمعة ، عدد من الشخصيات التي تزور القاهره حاليا،  الى أمسية شاي ودية، تخللها تكريم الكابتن ونجم كرة القدم والمدرب المعروف / يسلم خميس بامون ( شيبوب). 

واتت هذه الدعوة جريا على عادة سعادة السفير في الدعوة خلال السنوات المنصرمة لملتقيات ودية مماثلة للعديد من زوار القاهره او من الطلاب الدارسين في جمهورية مصر العربية الشقيقة.

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا