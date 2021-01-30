شكرا لبحثكم عن خبر الاعوش ينسحب رسميا من مواجهة الرئيس هادي في المحكمة .. وثيقة والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - كشف خطاب منسوب للنائب العام السابق الدكتور علي أحمد الاعوش موجه الى رئيس المحكمة الادارية الابتدائية بشأن الدعاوى المرفوعة من نادي القضاة وأعضاء النيابة العامة ضدا القرار الجمهوري رقم 4 لعام 2020م بتعيين نائب عام جديد عن تراجع الأعوش عن الدعوى والتفويض الذي منحه للمحامي حنتوش.

ويشير الخطاب المنسوب للدكتور الاعوش وسلمه لرئيس المحكمة علي أحمد الاعوش بحضور المحامي وسام عبدالوهاب انه تفاديا لبعض التداعيات في الوسط القضائي والحرص على استمرار العمل في النيابات والمحاكم والاحتكام للقانون وحتى لا يساء الفهم طلب الغاء التفويض وعدم التعويل عليه.

واعرب النائب العام السابق عن انزعاجه في الخطاب من سعي المحكمة جعل اسمه في صدارة الدعوى المقدمة رغم تأكيد القضاة الجنوبي ومحاميه عدم ضم اسمه في الدعوى المقيدة منهم.

ودعا الاعوش عدم إدراج أسمه كطرف مدعي في أي عريضة تتعلق بمخاصمة القرار رقم 4 الذي قضى بإبعاده من منصب النائب العام.

وعقدت المحكمة الإدارية الابتدائية بالعاصمة عدن، صباح الأربعاء الموافق ٢٧/ ١/ ٢٠٢١م ثاني جلسات النظر في الدعوى بحضور المدعي رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للنادي، ومحامي النادي في الدعوى د. صالح حنتوش العولقي، وممثل وزارة الشئون القانونية، ومحامين آخرين منضمين إلى جانب المدعي في الدعوى.

وفي الجلسة تقدم النادي بطلب تصحيح الدعوى من مستعجلة إلى دعوى موضوعية، كما تقدم خلالها عدد من قضاة النيابة العامة ممن حصلوا على درجة محامي عام أول كل منهم بدعواه منضمين إلى دعوى النادي بأحقيتهم في التعيين نظراً لدرجاتهم، في حين تقدم محامي النادي في الجلسة بطلب مستعجل يطلب من المحكمة اصدار قرار بوقف العمل بقرار رئيس الجمهورية محل الدعوى إلى حين الفصل في الدعوى لما يترتب عليه من تبعات على السلطة القضائية وخاصة النيابة العامة�.. واستطرد بالقول:�أن المحكمة قرأت في الجلسة مذكرة مجلس القضاء الأعلى بشأن التدخل في الدعوى.