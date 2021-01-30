شكرا لبحثكم عن خبر نائب محافظ البنك المركزي اليمني يعلن رد مدوي على التقارير المسربة بالفساد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - في خطاب مفتوح الأول من نوعه صادر عن نائب محافظ البنك المركزي عدن شكيب حبيشي ردا على الحملة الشرسة التي يتعرض لها البنك في هذه الاثناء ، أبلغ فيه منتسبي البنك بإقرار قائمة بشركات التدقيق الدولية المرشحة لمراجعة حسابات البنك.

وأكد شكيب حبيشي في خطابه الذي تميز بالشفافية ان قائمة الشركات ارسلت لدولة رئيس الوزراء لإختيار إحداها ، معربا عن أمله ان يسرع بتعيين شركة تدقيق حسابات البنك، لقطع الطريق على مروجي الفتن، والمستهدفين للبنك وتشويه سمعته.

وحيا شكيب حبيشي منتسبي البنك وصمودهم في وجه الحملات وصمودهم وبرغم كل العثرات، وافشال خططهم في إستهداف البنك ، مطمئنا ان القادم أفضل.

نص خطاب نائب محافظ البنك المركزي عدن :

بعث نائب محافظ البنك المركزي تحية لمنتسبي البنك بيوم الجمعة المباركة، قائلاً:*

أسعد الله أوقاتكم أعزاءي جميعاً..

في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يواجهها البنك، من خلال الهجمة الشرسة غير المبررة الموجهة إليه، أود أن أعلمكم بانه في اجتماع مجلس إدارة البنك يوم امس الخميس، تم إقرار قائمة بشركات التدقيق الدولية المرشحة لمراجعة حسابات البنك، بعد تحليل العروض المقدمة منها، وأرسلت القائمة لدولة رئيس الوزراء لاختيار أحداها وفقاً لما قرره قانون البنك المركزي. والثلاث الشركات المرشحة تعتبر من افضل ثمان شركات في العالم.

القرار الآن بيد رئيس الحكومة، الذي نأمل أن يسرع بتعيين شركة تدقيق حسابات البنك، لقطع الطريق على مروجي الفتن، والمستهدفين للبنك وتشويه سمعته، وبقاءه كمؤسسة وطنية صامدة على الأرض، في الوقت الذي تراجع الجميع وترك البنك المركزي وحيداً يواجه التحديات، وكيل الاتهامات عليه باطلاً، ولكن بتوفيق من الله وصمودكم وبرغم كل العثرات، تحملتم وعملتم بصمت ونجحتم ولم يفلحوا في تشتيتكم وإرهابكم أو إفشالكم.

ثقوا بأن القادم أفضل بإذن الله والمسئولية لا زالت كبيرة والتحديات أكبر، ولكن أنتم الأقدر على تجاوزها بفضل تماسككم وجديتكم بالعمل.

ولن يصح إلا الصحيح، ولن يعلو إلا صوت الحق

عملكم وجهدكم محل تقدير واعتزاز وفخر الجميع من أبناء شعبكم.

وعلى الله نتوكل وإليه ترجع الأمور.

حفظكم الله وطابت جمعتكم

*نائب محافظ البنك المركزي*