شكرا لبحثكم عن خبر الكويت تمول مشروع حفر 10ابار مياه في العاصمة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

جرى صباح امس الاول الأربعاء وامس الخميس الاعلان عن فتح مظاريف مناقصتي مشروع حفر 10 آبار ارتوازية استبدالية بحقل بئر ناصر بمحافظة عدن وتشمل المناقصة رقم ( ١ ) حفر 10 آبار ارتوازية بحقل بئر ناصر بعمقي 320 متر وتشمل المناقصة رقم ( ٢ ) تصميم وتوريد وتركيب محطة توليد كهربائية بالطاقة الشمسية بقدرة اجمالية 610 كيلو وات لتشغيل الآبار بتمويل من الجمعية الكويتية للإغاثة وتنفيذ مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية.

حيث قامت لجنة فتح المظاريف المشكلة من ممثلي عن مؤسسة التواصل للتنمية الانسانية ووزارة المياه والمؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي بفض مظاريف الشركات ومكاتب المقاولات المتقدمة بعروضها لحفر 10 آبار استبدالية في حقل بئر ناصر .

وفي تصريح لوكيل محافظة عدن أ. محمد نصر الشاذلي قال نحن سعداء بحضور فعالية فتح مضاريف مشروع حفر 10 آبار ارتوازية استبدالية في بئر ناصر الذي سيكون لها اثر كبير في تعزيز منظومة المياه بمحافظة عدن وهذا المشروع احد أبرز المشاريع التي تمولها دولة الكويت الشقيق ، نتقدم بالشكر الكبير للجمعية الكويتية للآغاثة ولدولة الكويت ومؤسسة التواصل للتنمية الانسانية المنفذة للمشروع

وقال رئيس مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية أ. رائد ابراهيم اننا اليوم نشهد فعالية فتح مضاريف مشروع حفر 10 آبار ارتوازية استبدالية بحضور ممثلي السلطة المحلية والمؤسسة العامة للمياه ، مشروع مياه بئر ناصر يستفيد منه اكثر من مليون ونصف نسمة من سكان محافظة عدن بتمويل من الجمعية الكويتية للإغاثة ، نشكر دولة الكويت على دعمهم للمشاريع الهامة والاستراتيجية في اليمن

حضر جلسة فتح المظاريف أ. محمد نصر الشاذلي وكيل محافظة عدن و محمد باخبيرة مدير عام مؤسسة المياه وايوب ابوبكر مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل والشيخ جمال بلفقيه المنسق العام للجنة العليا للإغاثة والدكتور عادل باعشن نائب مدير مكتب الجمعية الكويتية للإغاثة والاستاذ نجيب الشعبي مستشار وزير المياه ووضاح حسن مدير حقل بئر ناصر وممثل شركة يمن دايركت شريك الرقابة والتقييم وممثلي الشركات ومكاتب المقاولات .