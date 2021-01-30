شكرا لبحثكم عن خبر سناح ينفي تسليم جزيرة العمال ودخول قوات من العمالقة اليها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

نفى القيادي في ادارة امن عدن صامد سناح تسليمه لجزيرة العمال ودخول قوات من الوية العمالقة اليها.

وقال سناح في تصريح لصحيفة عدن الغد ان قواته منعت محاولة التصرف بعدد من المباني التابعة لوزارة التعليم الفني والمهني

واكد سناح انه تلقى توجيهات من نائب وزير التعليم الفني عبدربه المحولي تقضي بمنع التصرف في مبان تابعة لوزارة التعليم الفني يحاول بعض الاشخاص التصرف بها.

ونفى سناح ان تكون قواته قد انسحبت من الجزيرة وسلمتها لأي جهة اخرى.