شكرا لبحثكم عن خبر صور .. قائد كبير في الحزام الامني بعدن يتلقى العلاج في احد المستشفيات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

دخل مجدداً القائد كمال الحالمي قائد الحزام الأمني -قطاع المنصورة- إلى أحد المسشتفيات لتلقي العلاج اللازم من العارض المرضي الذي ألمَّ به مؤخراً.

وقد نصحه عدد من الأطباء بالبقاء في المشفى لكي يظل تحت المراقبة الطبية المتواصلة.

وبناءً على نتائج الفحوصات التي أُجريت للقائد الحالمي تبيَّـن أنه يُـعاني من نقص حاد في الصفيحات الدموية والتي أدت إلى إصابته بمرض "حمى الضنك" حيث تناقصت عددها إلى نحو 25000 من الصفائح الدموية وهو الأمر الذي استدعى تدخل طبي عاجل لإنقاذه من تداعيات المرض من خلال جرعات دوائية مكثفة.

ويقول الأطباء المتابعون للحالة المرضية التي يمر قائد الحزام في المنصورة "تتراوح نسبة صفائح الدم الطبيعية ما بين 150,000 إلى 450,000 صفيحة لكل ميكرولتر من الدم"، مضيفين أنه يمكن معرفة عدد الصفائح من خلال فحص الدم الروتيني.

ولفت الأطباء إلى أن زيادة عدد الصفائح عن 450,000 تعتبر حالة مرضية تسمى كثرة الصفيحات (Thrombocytosis).

بالإضافة إلى ذلك فإن نقص عددها عن 150,000 يُعرف بنقص الصفيحات (Thrombocytopenia) وهو أحد المشاكل الصحية التي تحدث بسبب اختلال عدد الصفيحات في الجسم."

وطالبوا المواطنون بإجراء فحوصات طبية خلال هذه الفترة الزمنية التي أخذ حمى الضنك ينتشر في العاصمة عدن، منبهين أن أعراض هذا المرض قد لا تبدو على المصاب، حيث أن الكثير من حالات العدوى بفيروس حمى الضنك لا تسبب إلا اعتلالات بسيطة.

وتتفاقم هذه الحالة أحياناً لتغدو مرضاً قاتلاً محتملاً يُطلق عليه اسم حمى الضنك الوخيمة.

وطلب الطاقم الطبي من القائد كمال الحالمي أخذ قسط كافي من الراحة، وعدم الإجهاد، والابتعاد عن مسببات الوعكة الصحية.