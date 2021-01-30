شكرا لبحثكم عن خبر تنويه هام صادر عن مؤسسة كهرباء عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدرت المؤسسة العامة للكهرباء في عدن تنويه هام للمواطنين جاء فيه مايلي: ⛔تنويه_هام المؤسسة العامة للكهرباء تُهيب للأخوة المواطنين والمؤسسات الحكومية ..الكرام بإنه من يومي الأحد والاثنين الموافق 31/1/2021 و 1/2/2021 ومن الساعة 7:00 صباحاً إلى الساعة 2:00 ظهرا ،سيتم إطفاء الكهرباء على احياء مديريات المعلا وكريتر خورمكسر وهي على النحو التالي : ●مبنى محافظة عدن ونصف من شارع مدرم ●حي الشيخ اسحاق وحتى المجمع القضائي في المعلا ●مديرية الأمن وما حولها وحتى المحلات التجارية "الشابات" والمناطق المجاورة لها في خورمكسر ●البرزخ المياه والمجمع القضائي في خزرمكسر ●معسكر جبل حديد والدكة كامل ●معسكر اللواء الثالث حماية رئاسية ومجمع عدن مول ●الخطوط المغذية للاضاءة في الطريق البحري وجزيرة العمال ●مستشفى الجمهورية حيت ستقوم الطواقم الهندسية والفنية في ادارة النقل 33ك.ف باعمال الصيانة الروتينية والوقائية لمحطة شيناز التحويلية 33/11ك.ف،مما سيترتب عليه فصل التيار عن الأحياء المذكورة اعلاه ، وتأتي هذه الاعمال ضمن خطة المؤسسة لصيانة الشبكة الكهربائية قبل فصل الصيف. وتعتذر المؤسسة عن المضايقات الناتجة من الانطفاء نتيجة أعمال الصيانة الروتينية والوقائية لشبكة المؤسسة العامة للكهرباء ..

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