شكرا لبحثكم عن خبر فيديو: هيئة الطيران المدنية تدفن أخر اعذار رفض تشغيل المطار: مطار الغيضة يرفد مطار الريان بعربة إطفاء ومهندسون من عدن ينهون الإجراءات الفنية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تمكن مهندسون من مطار عدن الدولي من تجهيز عربة إطفاء خاصة بمطار الغيضة وارسالها الى مطار الريان يوم الجمعة.

وعلمت صحيفة "عدن الغد" من مصادرها ان فريق هندسي غادر من عدن الى مطار الغيضة قبل أيام بناء على توجيهات رئيس هيئة الطيران المدنية صالح بن نهيد لاجل تجهيز عربة إطفاء تم رفد مطار الريان بها.

المصادر اشارت الى ان الفريق الهندسي انهى بنجاح تجهيز العربة التي غادرت مطار الغيضة ووصلت الى مطار الريان يوم الجمعة.

وبهذه الخطوة التي نجحت فيها هيئة الطيران المدني تصبح كافة اعذار عدم تشغيل مطار الريان قد انتهت .

وتحججت اطراف عدة بعدم قدرتها على تشغيل مطار الريان بسبب افتقاره لعربة إطفاء وهو العذر الذي انهته هيئة الطيران المدنية.