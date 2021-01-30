شكرا لبحثكم عن خبر فيديو: هيئة الطيران المدنية تدفن أخر اعذار رفض تشغيل المطار: مطار الغيضة يرفد مطار الريان بعربة إطفاء ومهندسون من عدن ينهون الإجراءات الفنية والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
تمكن مهندسون من مطار عدن الدولي من تجهيز عربة إطفاء خاصة بمطار الغيضة وارسالها الى مطار الريان يوم الجمعة.
وعلمت صحيفة "عدن الغد" من مصادرها ان فريق هندسي غادر من عدن الى مطار الغيضة قبل أيام بناء على توجيهات رئيس هيئة الطيران المدنية صالح بن نهيد لاجل تجهيز عربة إطفاء تم رفد مطار الريان بها.
المصادر اشارت الى ان الفريق الهندسي انهى بنجاح تجهيز العربة التي غادرت مطار الغيضة ووصلت الى مطار الريان يوم الجمعة.
وبهذه الخطوة التي نجحت فيها هيئة الطيران المدني تصبح كافة اعذار عدم تشغيل مطار الريان قد انتهت .
وتحججت اطراف عدة بعدم قدرتها على تشغيل مطار الريان بسبب افتقاره لعربة إطفاء وهو العذر الذي انهته هيئة الطيران المدنية.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو: هيئة الطيران المدنية تدفن أخر اعذار رفض تشغيل المطار: مطار الغيضة يرفد مطار الريان بعربة إطفاء ومهندسون من عدن ينهون الإجراءات الفنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.