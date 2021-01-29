شكرا لبحثكم عن خبر أزمة الموسم لليفربول.. كلوب يتحدث عن حل "خلال 3 أيام" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

يأمل المدير الفني لليفربول يورغن كلوب، أن تكون إصابة قلب الدفاع جويل ماتيب أقل خطورة مما كان يعتقد في البداية، لكن المدرب الألماني قال إن النادي سيبحث عن حلول لأزمة الإصابات في خط الدفاع قبل انتهاء فترة الانتقالات الشتوية الاثنين المقبل.

ومع إصابة ثنائي قلب الدفاع فيرجيل فان دايك وجو غوميز الطويلة، تلقى كلوب لطمة جديدة بعد أن خرج ماتيب مصابا في الانتصار 3-1 على توتنهام هوتسبير بالدوري الإنجليزي الممتاز، الخميس.

وقال كلوب إنه لا يزال ينتظر فحص الأشعة لكاحل ماتيب، لكن أصبح مؤكدا غياب فابينيو المصاب عن مباراة وستهام يونايتد، الأحد.

وقال كلوب للصحفيين، الجمعة: "لا يزال يحدونا أمل ضعيف بأن تكون إصابة ماتيب ليست خطيرة. سنعرف المزيد عن حالته في غضون 3 أو 4 ساعات. لن يشارك فابينيو في مباراة مطلع الأسبوع".

وعاد هجوم ليفربول للحياة وللانتصارات بفوز مستحق 3-1 على مضيفه توتنهام.

ومنحت أهداف روبرتو فيرمينو وترينت ألكسندر أرنولد وساديو ماني الفوز لفريق المدرب كلوب بعد عرض رائع، ليحقق حامل اللقب أول انتصار له في الدوري منذ تغلبه 7-صفر على كريستال بالاس في 19ديسمبر الماضي، ويعود للمركز الرابع.

وأكد كلوب أن ليفربول سيسعى للتعامل بحكمة في فترة الانتقالات بسبب الوضع المالي الناجم عن جائحة فيروس كورونا، لكنه قال إن النادي يعمل بلا كلل لإيجاد حلول دفاعية في الأيام المقبلة.

وأضاف: "لست متأكدا من وجود 80 مليون جنيه إسترليني (110 مليون دولار) لشراء قلب دفاع. ولا أعتقد أيضا أنه يوجد فريق حاليا يمكنه بيع لاعب من هذا الطراز الرفيع".

وأضاف: "مثلما فعلنا في السابق سنعمل على حل هذه المشكلة ولن نهدأ قبل حلها. نرغب في حلول طويلة الأمد وهذا ما نعمل من أجله".