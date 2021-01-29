المراقبون الأمميون يكشفون مسارات تهريب السلاح الإيراني للحوثيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 29 يناير 2021

رصد مراقبو عقوبات الأمم المتحدة المستقلون، في تقريرهم ، أدلة على تورط مؤسسات وأفراد إيرانيين في تهريب الأسلحة إلى مليشيا الحوثي الإرهابية.



وقال تقرير المراقبين، الذي نقلت وكالة رويترز أجزاء منه، إن هناك أدلة متزايدة على ضلوع إيران في توريد مكونات أسلحة إلى المليشيا الإرهابية، موضحًا أنه يعد انتهاكا للحظر الأممي على الأسلحة.

وكشف فريق المراقبين عن مسارات تهريب في بحر العرب عبر قوارب شراعية تقليدية، وصولا إلى المليشيا المدعومة من إيران، واتهموها باستغلال الأموال العامة لتمويل الأنشطة الحربية.