شكرا لبحثكم عن خبر تقرير يرصد تحركات المليشيات الحوثية في تهريب السلاح ! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تقارير منظمات المستقلة في تقريرهم ، أدلة منظمات وأفراد إيرانيين في تهريب الأسلحة إلى ميليشيا الحوثي الإرهابية. وقال تقرير من رويترز ، إنه يوضح أنه يعد انتهاكا للحظر في الأسلحة. وكشف فريق المراقبين عن تبدأ تهريب في العرب عبر قوارب شراعية جزائرية ، وصولا إلى المليشيا المدعومة من إيران ، واتهموها باستغلال الأموال العامة والأنشطة الحربية.

كانت هذه تفاصيل خبر تقرير يرصد تحركات المليشيات الحوثية في تهريب السلاح ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.