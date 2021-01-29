شكرا لبحثكم عن خبر عدد من منظمات المجتمع المدني في عدن وابين والضالع يزور اللواء شلال شايع"صور" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قام عدد من منظمات المجتمع المدني في محافظة عدن وابين والضالع بزيارة لقائد الوية المقاومة اللواء شلال شايع الى منزله في مديرية التواهي ورافقهم فيها عدد من المسولين والشخصيات الاجتماعية واثناء وصولهم الى منزل شلال شايع عصر الخميس الذي كان في استقبالهم ومدير مكتبه عبدالدايم واركان عملياته النقيب يوسف الوبح وعدد اخر من مرافقيه.

واثناء اللقاء تحدث مساعد الحريري رئيس مؤسسة البرنس للتوعية والتنمية الاتسانية عن غرض الزيارة الزيارة التى قال انها تعبر عن الوفاء للقائد شلال شايع ثم قدم المؤسسات المشاركة في الزيارة وهي جمعية البركة النسوية من محافظة ابين وشبكة ذو الهمم عدن ومؤسسة البرنس مديرية خورمكسر وجمعية عدينة الخيرية والقرى والمجاورة مديرية الحصين الضالع ومبادرة شموع عدن مديرية دار سعد عدن ومبادرة صلاح الدين مديرية البريقة ومبادرة محبة عطاء من مديرية المعلا عدن.

ورحب شلال شايع بالحاضرين جمعيا كلا بصفته واسمه شاكرا لهم زياتهم هذه التي اعتبرها وسام شرف من اخوة له يمثلون المجتمع المدني وروكدا لهم وقوفه الى جانب منظمات المجتمع المدني في نشر السلام وتحقيق الامن والاستقرار في كافة المحافظات والعمل على تنفيذ اتفاق الرياض ودعم حكومة المناصفة لاجل القيام بواجبها ومسؤلياتها في تخفيف معاناة المواطنين وبالذات في المحافظات المحررة.

واستمع الى الملاحظات التى قدمتها رئيسة مبادرة شموع عدن ورئيسة شبكة ذو الهمم الرميصا يعقوب وتهاني الصراري ورئيسة محبة وعطاء.

واختتم اللقاء بكلمة للاستاذ ايمن محمد ناصر وكيل وزارة الاعلام شكر فيها القائد ابو شايع على اتاحته هذه الفرصة للمنظمات المجتمع المدني في هذه الزيارة للاطمئنان على صحة ابوشايع بعد عودته من الخارج ومعبرين عن ادانتهم للحادث الارهابي الذي تعرض له مطار عدن الدولي اثنا وصول الطائرة التى كانت تقل الحكومة والقائد شلال شايع وراح ضحية ذلك الحادث الارهابي عدد كبير من الشهداء والجرحى المستقبلين للقائد شلال .

حضر اللقاء الشيخ المناضل محسن علي الحوشبي ومساعد الحريري رئيس موسسة البرنس

والاستاذ الدكتور محمد عمر البكري

ورشاد عبدالله سعيد مدير فرع مؤسسة البرنس بالتواهي وفخري الحريري مدير معهد الارتقاء وعبدالله الازرقي منسق العلاقات العامه مؤسسة البرنس

ومساعد راشد ناجي رئيس جمعية عدينة والقرى المجاورة والهام الشيبة رئيسة وفد جمعية البركة النسوية ابين واميره محمد حزام المعمري رئيسة وفد مبادرة شموع عدن وصفاء طه رئيسة وفد مبادرة صلاح الدين وزهرة رئيسة وفد محبة وعطاء وتهاني الصراري رئيسة جمعية شباب عدن وام ايمن شخصية اجتماعية والاعلامي فضل الحميدي وعدد اخر من الاعلاميين والمسؤولين في السلك العسكري والمدني.