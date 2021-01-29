شكرا لبحثكم عن خبر سلطنة عمان تمنع عبور القاطرات التي يسوقها حامل الجنسية اليمنية والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية، الخميس، بأن دولة خليجية تمنع عبور الشاحنات القادمة من اليمن، وتسمح لبقية السائقين من الجنسيات الاخرى بالعبور.
وقالت المصادر إن سلطات الحدود في سلطنة عمان منعت عبور الشاحنات التي يقودها اليمنيين.
وأشارت المصادر الى أن السلطات العمانية سمحت لكافة الشاحنات التي يقودها سائقين من الجنسيات الاخرى غير اليمنيين بالعبور والدخول الى أراضي السلطنة.
ونوهت المصادر بان قرار المنع بدء سريانه منذ حوالي شهر، و ربما يأتي في اطار الاجراءات الاحترازية لتفشي فيروس كورونا.
جدير بالذكر أن السلطات العمانية كانت تسمح للسائقين اليمنيين الدخول بالشاحنات والتحميل من ميناء صلالة.
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