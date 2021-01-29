شكرا لبحثكم عن خبر سلطنة عمان تمنع عبور القاطرات التي يسوقها حامل الجنسية اليمنية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية، الخميس، بأن دولة خليجية تمنع عبور الشاحنات القادمة من اليمن، وتسمح لبقية السائقين من الجنسيات الاخرى بالعبور.

وقالت المصادر إن سلطات الحدود في سلطنة عمان منعت عبور الشاحنات التي يقودها اليمنيين.