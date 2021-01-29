شكرا لبحثكم عن خبر الكويتي "الشليمي" يسيء لليمنيين: الهاشتاغات للنساء والحوثي يحكمكم بالقوة (فيديو) والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قال المحلل السياسي الكويتي، الدكتور فهد الشليمي ، أن صنعاء اليمنية لن تتحرر من الحوثي إلا بالرجال والسلاح والدماء .
وأضاف الشليمي في مقطع فيديو نشره على حسابه بتويتر : ” تابعت هاشتاق الحوثي إرهابي وعملوا حملة ، طيب وبعدين هل انسحب الحوثي وهرب ؟” .
وتابع : ” صنعاء لن تتحرر إلا بالسلاح والرجال والأرواح والدماء ، الحوثي سجن أبنائكم وبناتكم ، واعتدى على الأراضي وأمور أخرى ، وأنت قاعد اللي في أسطنبول واللي في القاهرة ، واللي ياكل كباب وبعدين نعمل هاشتاقات ، الهاشتاقات للنساء” .
وأوضح : ” المطلوب لتحرير صنعاء كل عائلة ترسل ولد من ولادها يروح يحارب يفك عاصمة بلاده ، فيه 2 مليون يمني في السعودية وآلاف في القاهرة وأسطنبول” .
وطالب المهاجرين بعمل وقفات احتجاجية أمام سفارات إيران في الخارج ، ووجه رسالة للمواطن اليمني في الداخل بأن يعلن رفضه للاحتلال الحوثي ويكتبه على الجدران إذا كان خائفاً من التظاهر .
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