شكرا لبحثكم عن خبر الكويتي "الشليمي" يسيء لليمنيين: الهاشتاغات للنساء والحوثي يحكمكم بالقوة (فيديو) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال المحلل السياسي الكويتي، الدكتور فهد الشليمي ، أن صنعاء اليمنية لن تتحرر من الحوثي إلا بالرجال والسلاح والدماء .

وأضاف الشليمي في مقطع فيديو نشره على حسابه بتويتر : ” تابعت هاشتاق الحوثي إرهابي وعملوا حملة ، طيب وبعدين هل انسحب الحوثي وهرب ؟” .

وتابع : ” صنعاء لن تتحرر إلا بالسلاح والرجال والأرواح والدماء ، الحوثي سجن أبنائكم وبناتكم ، واعتدى على الأراضي وأمور أخرى ، وأنت قاعد اللي في أسطنبول واللي في القاهرة ، واللي ياكل كباب وبعدين نعمل هاشتاقات ، الهاشتاقات للنساء” .

وأوضح : ” المطلوب لتحرير صنعاء كل عائلة ترسل ولد من ولادها يروح يحارب يفك عاصمة بلاده ، فيه 2 مليون يمني في السعودية وآلاف في القاهرة وأسطنبول” .

وطالب المهاجرين بعمل وقفات احتجاجية أمام سفارات إيران في الخارج ، ووجه رسالة للمواطن اليمني في الداخل بأن يعلن رفضه للاحتلال الحوثي ويكتبه على الجدران إذا كان خائفاً من التظاهر .