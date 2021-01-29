إسقاط طائرة حوثية مسيرة في الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 29 يناير 2021

أعلنت القوات المشتركة،امس الخميس، إسقاط مسيّرة حوثية في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة غربي اليمن.



وذكر مصدر عسكري، إن القوات المشتركة رصدت طائرة الإستطلاع الحوثية تُحلِّق في سماء الدُريهمي وتمكّنت من إسقاطها بنجاح.

وأشار إلى أن القوات المشتركة رصدت في الساعات الماضية 75 خرقًا وانتهاكًا حوثيا في مناطق متفرقة جنوب محافظة الحديدة.

ومنذ أسابيع تصاعدت المعارك بين القوات المشتركة والحوثيين في الحديدة، سقط خلالها عشرات القتلى والجرحى من الطرفين.

ومنذ بداية الحرب، دأبت ميليشيا الحوثي الإرهابية، على إطلاق طائرات مسيرة وصواريخ بالستية باتجاه مواقع القوات الحكومية في عدة جبهات، في حين تعلن القوات التصدي لبعض تلك الطائرات وتدميرها.