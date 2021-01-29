ضبط شحنة أسلحة كانت في طريقها للحوثيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 29 يناير 2021

تمكنت القوات المشتركة المرابطة في منطقة النُجيبة من ضبط شاحنة تحمل قذائف وذخائر كانت في طريقها إلى مليشيات الحوثي في مناطق سيطرتها.



وقال مصدر في اللواء 11 عمالقة أن النقطة الأمنية التابعة للواء في النُجيبة ضبطت شاحنة نوع "ديَنّا" وتحمل على متنها كمية من القذائف والذخائر المهربة، وكانت في طريقها نحو مليشيات الحوثي.

وأضاف المصدر أن النقطة الأمنية أحالت المضبوطات إلى الجهات المختصة لإستكمال الإجراءات، مشيداً باليقضة العالية والحس الأمني الذي يتمتع به أفراد النقطة الأمنية في مكافحة أعمال التهريب نحو مناطق سيطرة الحوثيين.