شكرا لبحثكم عن خبر كأنها اليمن .. سيارة انتهت واقفة واهلها يتصارعون عليها في المحكمة " شاهد" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نشر الناشط في مواقع التواصل الاجتماعي في صفخته الفيس بوك صورة لسيارة قديمة استمرت اكثر من 28 عاماً واستمر حولها الجدل بين الورثة .

المنشور كما ورد : 28 عاما شريعه بين الورثه بااروقة المحاكم والنيابات وتكاليف محاماه ومقاضاه ... والان خرج حكم ويشتو يبيعوها حيث ونص الحكم على بيعها وباقي المبلغ يوزع عالورثه وعددهم 17 ذكور واناث ... حل عليكم غضبي والمحامي الذي ترافع لكم والقاضي الذي يقبل قضايا كهذه ....

نشطاء يرون ان حال السيارة يشبه حال اليمن الذي يتصارع عليه اهله وبسبب صراعهم خرب فيه كل شيء.