شكرا لبحثكم عن خبر اتهام الفنانة اليمنية الشهيرة " بلقيس " بالسرقة و الجمهور ينتقدها بشدة ( صورة و تفاصيل ) والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - وجه جمهور الفنانة اليمنية بلقيس العديد من الاتهامات إليها بعدما نشرت الفيديو الدعائي لأغنيتها الجديدة "حالة جديدة" بانه سرقة من عمل اخر قديم .
واتهم الجمهور الفنانة العربية بأنها قلدت المطربة العالمية "تايلور سويفت"، حيث ظهرت الأولى في إعلانها الجديد وهي تحمل المرآة المكسورة، وهو نفس المشهد الذي قدمته "تايلور سويفت" في أغنيتها التي طرحتها في عام 2015 بعنوان “ستريم ستايل”.
وانتقد الجمهور ظهورها بنفس هذه الطريقة، مؤكدين أنه كان يجب عليها أن تقدم فكرة جديدة ولا تعتمد على تقليد الفنانين الآخرين.
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