شكرا لبحثكم عن خبر العمالقة توجه ضربة قاضية للحوثيين غرب تعز والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
ضبطت قوات العمالقة، شاحنة تحمل قذائف وذخائر، كانت في طريقها لمليشيا الحوثي الانقلابية.
ونقل المركز الإعلامي لألوية العمالقة، عن مصدر عسكري، إن النقطة الأمنية التابعة للواء 11 عمالقة في منطقة النُجيبة الفاصلة بين مناطق غربي تعز ومديرية حيس، ضبطت، مساء الأربعاء، شاحنة نوع “ديَنّا” وتحمل على متنها كمية من القذائف والذخائر المهربة، كانت في طريقها نحو مليشيات الحوثي في مناطق سيطرتها.
وأضاف المصدر أن النقطة الأمنية أحالت المضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات، مشيداً باليقظة العالية والحس الأمني الذي يتمتع به أفراد النقطة الأمنية في مكافحة أعمال التهريب نحو مناطق سيطرة الحوثيين.
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