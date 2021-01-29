شكرا لبحثكم عن خبر معركة حوثية "جديدة" تطارد مطاعم صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - فاجأت المليشيات الحوثية المصنفة على قوائم الإرهاب، ملاك المطاعم في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة تحت سيطرتها، بفرض قيودًا تعسفية جديدة تضاف إلى سلسلة الحملات السابقة التي طالت عشرات المطاعم تحت مسميات غير قانونية.

وفي توحش حوثي جديد بنهج داعش والقاعدة، واصلت مليشيات الإرهاب الحوثي، خنق اليمنيين في صنعاء، من خلال فرض إجراءات جديدة ضد ملاك المطاعم في صنعاء، حيث أصدرت توجيهات باستبعاد النساء العاملات في الأقسام العائلية الخاصة، وهو ما اعتبره ناشطون وسيلة قذرة لقطع أرزاق الناس وتضييق الخناق على أصحاب المطاعم

تقول مصادر في صنعاء، ان دوريات حوثية نفذت مداهمات على عشرات المطاعم في صنعاء، بينها مطعم رويال بروستر، وباشرت بطرد المباشرات من وسط العمل والمحاسبات ، وهددت صاحب المطعم بالإغلاق في حال عدم استبدال العاملات، رغم ان معظم الموظفات في المطاعم يعملن بالقسم النسائي ، وليس في قسم الرجال.

تضيف المصادر ان مليشيات الانقلاب، اختطفت اثنين من أصحاب المطاعم، دون تحديد اسم المطعمين لاعتبارات خاصة، إلا أنهم خرجوا بعد تعهدات وغرامات مالية، وأمهلتهم مدة زمنية قصيرة لطرد النساء من المطعمين ما لم سيتم تعرضهم للتهديد بالإغلاق والمصادرة والسجن في حال لم يتفاعلوا مع مطالب الجماعة.

واشترطت مليشيا الحوثي على زوار المطاعم من العائلات إبراز عقد الزواج قبل دخول المطعم، أو وثائق الدفتر العائلي، في تصرفات لا تختلف عن الجماعات الإرهابية كالقاعدة وداعش، وإجراءات متطرفة تعكس الوضع المأساوي للحقوق والحريات في مناطق سيطرتها.

وكانت ، مليشيا الحوثي الأسبوع الماضي قد أغلقت مطعم رينبو، الذي يقدم الوجبات السريعة، بتهمة أنّ الديكور المكوّن من ألوان قوس القزح وباقي الألوان، يخالف الهوية الإيمانية، ويستخدمها المثليون"، حسب زعمها؛ الأمر الذي دفع المطعم بتغيير سقف وواجهة المطعم، وتحمّل كافة الخسائر المادية.

وسبق أن كشفت أرقام وإحصاءات محلية أن الميليشيات الحوثية استطاعت جني قرابة المليارات من الجبايات التي تفرضها على اليمنيين في صنعاء وبقية مناطق سيطرتها.