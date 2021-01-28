‏الارياني يؤكد انقلاب مليشيا الحوثي على اتفاق يسمح لفريق فني بمعاينة ناقلة صافر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

كشف وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني عن انقلاب مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من ايران على اتفاق مع الأمم المتحدة بخصوص ناقلة النفط صافر.



وقال معمر الارياني في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) "ان مليشيا الحوثي تراجعت من جديد عن اتفاق وقعته مع الأمم المتحدة بالسماح لفريق اممي بالصعود لناقلة النفط ‎صافر وتقييم الوضع الفني بصيانتها او تفريغ حمولتها التي تزيد عن مليون برميل نفط، والذي كان مقررا مطلع شهر فبراير القادم".

واضاف الارياني "ان تراجع مليشيا الحوثي المتكرر عن التزاماتها يؤكد اتخاذها ناقلة النفط ‎صافر ملف لابتزاز المجتمع الدولي والحصول على مكاسب سياسية دون اكتراث بالتحذيرات من المخاطر كارثية بيئية واقتصادية وانسانية ناجمة عن تسرب او غرق أو انفجار الناقلة".

وطالب الارياني المجتمع الدولي وفي المقدمة الدول الأعضاء في مجلس الأمن بموقف واضح من مراوغة مليشيا الحوثي، وممارسة ضغوط حقيقية على المليشيا لمنع حدوث كارثة وشيكة، ودعم جهود الحكومة وتلبية المطالب الشعبية بتصنيفها "منظمة ارهابية".