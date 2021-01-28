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وكيل وزارة الصحة يلتقي بممثلين عن المنظمات العامله في بلادنا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 يناير 2021

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ناقش وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع التخطيط والتنمية الصحية الدكتور أحمد الكمال، اليوم، عبر الاتصال المرئي، مع ممثلين من المنظمات العاملة في بلادنا، تعزيز الشراكة بين الوزارة والمنظمات في قطاع الصحة.

 

وخلال اللقاء جرى التأكيد على أهمية الالتزام بالقوانين الخاصة بعمل المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية.

 

وقدم الكمال شرحا تفصيليا لقانون 2011 بخصوص تنظيم عمل المنظمات الدولية وغير الحكومية..مشيرا الى الدليل الإرشادي لتنفيذ اللائحة المتعلقة بتنظيم عمل المنظمات، والذي تضمن شرح لآلية التوقيع على الاتفاقيات ونوعية الوثائق المطلوبة والتي تتطابق مع اللوائح والقوانين

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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