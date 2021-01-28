وكيل وزارة الصحة يلتقي بممثلين عن المنظمات العامله في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 يناير 2021

ناقش وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع التخطيط والتنمية الصحية الدكتور أحمد الكمال، اليوم، عبر الاتصال المرئي، مع ممثلين من المنظمات العاملة في بلادنا، تعزيز الشراكة بين الوزارة والمنظمات في قطاع الصحة.

