- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وكيل وزارة الصحة يلتقي بممثلين عن المنظمات العامله في بلادنا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 يناير 2021
متابعات_ الخليج 365
ناقش وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع التخطيط والتنمية الصحية الدكتور أحمد الكمال، اليوم، عبر الاتصال المرئي، مع ممثلين من المنظمات العاملة في بلادنا، تعزيز الشراكة بين الوزارة والمنظمات في قطاع الصحة.
وخلال اللقاء جرى التأكيد على أهمية الالتزام بالقوانين الخاصة بعمل المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية.
وقدم الكمال شرحا تفصيليا لقانون 2011 بخصوص تنظيم عمل المنظمات الدولية وغير الحكومية..مشيرا الى الدليل الإرشادي لتنفيذ اللائحة المتعلقة بتنظيم عمل المنظمات، والذي تضمن شرح لآلية التوقيع على الاتفاقيات ونوعية الوثائق المطلوبة والتي تتطابق مع اللوائح والقوانين.ش