وزير الخدمة المدنية يناقش اوضاع مكاتب الخدمة المدنية وآلية خطة العام 2021

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبدالناصر الوالي، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، اوضاع مكاتب الخدمة المدنية وآلية المتبعة للخطة السنوية للعام 2021 والسبل الكفيلة لمعالجة المعوقات والصعوبات التي واجهت العام المنصرم.



واستعرض اللقاء الذي ضم مدراء ورؤساء فروع مكاتب الخدمة المدنية والتأمينات بمحافظات حضرموت الساحل وحضرموت الوادي وشبوة ومأرب والمهرة وسقطرى وتعز، عددا من المواضيع منها الانجازات المحققة و التقرير الخاص بمتابعة ما تم اتخاذه من جوانب تنفيذ قرارات وتوصيات العام الماضي، وجدول اعمال نتائج ما توصلت اليه الاجراءات والقرارات المتعلقة بالشؤون الوظيفية لموظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة.

واكد الدكتور الوالي، أهمية الارتقاء بالعمل المؤسسي في مكاتب الخدمة المدنية والمتعلقة بمتطلبات الوظيفية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، بما يكفل حسن سير العمل في الجهات الحكومية..منوهاً ان الحكومة ستعمل وفقا للإمكانيات المتاحة لدعم إعداد الخطة الإستراتيجية للوزارة خلال هذه المرحلة .

وشدد وزير الخدمة المدنية والتأمينات، على مضاعفة الجهود واستمرار عقد اللقاءات للوقوف على سير العمل والنشاط ومستوى الإنجاز وتقييم الأداء والصعوبات التي تواجهها الوحدة التنفيذية بالوزارة والوحدات الفرعية ومستوى التقدم في التنفيذ للخطط والبرامج والمشاريع المنجزة وقيد الانجاز.