مستشفى مأرب يتسلم وحدة مناظير الجراحة العامة بدعم سعودي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

تسلم هيئة مستشفى مأرب العام، اليوم، وحدة متكاملة لمناظير الجراحة العامة حديثة وتعمل بنظام HD، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.



واوضح رئيس الهيئة الدكتور محمد القباطي وفقا لوكالة الانباء اليمنية(سبأ) ان هذه الوحدة ستمكن الهيئة من اجراء عمليات جراحية بالمناظير بطريقة حديثة ومتطورة بدون القطع الجراحي، وهي تمثل تعزيز للنقلة النوعية التي تشهدها الهيئة في خدماتها الطبية وجودتها.

وثمن الدكتور القباطي، الدعم المستمر الذي يقدمه مركز الملك سلمان للقطاع الصحي..مشيرا الى ان هذه الاجهزة تأتي في إطار العديد من الاجهزة الحديثة التي قدمها المركز للهيئة خلال السنوات الماضية وفي مقدمتها انشاء ودعم تشغيل مركز الاطراف الاصطناعية والعلاج الطبعي.