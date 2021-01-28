شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مركز الملك سلمان يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في حجة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، خلال الأسبوع الماضي، تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديريات ميدي وعبس وحيران وحرض بمحافظة حجة.



وجرى خلال الفترة من 1 حتى 6 يناير 2021م، ضخ 1.181.000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 319.000 لتر من المياه الصحية للخزانات، وإجراء 3 حملات رش ضبابي لمكافحة الأوبئة، ونقل المخلفات من مخيمات النازحين إلى أماكن التخلص منها، استفاد من المشروع 6.320 فرداً.