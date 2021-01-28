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مركز الملك سلمان يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في حجة

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متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، خلال الأسبوع الماضي، تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديريات ميدي وعبس وحيران وحرض بمحافظة حجة.

وجرى خلال الفترة من 1 حتى 6 يناير 2021م، ضخ 1.181.000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 319.000 لتر من المياه الصحية للخزانات، وإجراء 3 حملات رش ضبابي لمكافحة الأوبئة، ونقل المخلفات من مخيمات النازحين إلى أماكن التخلص منها، استفاد من المشروع 6.320 فرداً.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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