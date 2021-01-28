شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بدء حملة لتنظيم حركة الشاحنات في عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بدأت في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، حملة لتنظيم حركة الشاحنات تستمر لمدة شهر كامل، ينظمها فرع الهيئة العامة للنقل في عدن بالتعاون مع إدارة شرطة السير في عدن.



وعقب بدء الحملة بمشاركة وكيل محافظة عدن لقطاع النقل خالد الجعملاني، قال مدير عام فرع هيئة النقل في عدن فارس شعفل، إن الحملة تهدف إلى تنظيم حركة سير الشاحنات وتخفيف حِدة الازدحام .. داعيا سائقي الشاحنات إلى الإلتزام بخطوط السير والمواعيد التي حددتها الهيئة وشرطة السير، وذلك عبر المرور من جولة كالتكس وشوارع الخمسين والتسعين وريمي ابتداءا من الساعة العاشرة مساءا حتى الثامنة صباحا .. مشيدا بتعاون قيادة السلطة المحلية وشرطة السير والأجهزة الأمنية في عدن لإنجاح الحملة.