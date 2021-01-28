شكرا لبحثكم عن خبر إصابة قائد عسكري ومقتل 2 من مرافقيه بانفجار عبوة بالضالع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - > أصيب قائد عسكري وقتل جنديان من مرافقيه أمس الأربعاء في انفجار عبوة ناسفة بمحافظة الضالع. وقالت مصادر محلية إن العقيد نصر البرش رئيس عمليات اللواء 83 مدفعية أصيب بجراح جراء انفجار عبوة ناسفة وضعت على الطريق العام بين منطقتي جبارة التابعة لمديرية مريس- وقعطبة، فيما قتل اثنان من مرافقيه هما صامد عسيل وحمزة محمد صالح. وتشهد المنطقة عمليات قتالية ضد الحوثيين.

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