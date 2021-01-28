شكرا لبحثكم عن خبر ​مجموعة هائل سعيد انعم: مزاعم لجنة الخبراء الأممية "لا أساس لها" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نفت مجموعة هائل سعيد انعم التجارية مزاعم لجنة الخبراء التابعة لمجلس الامن الدولي واصفة اياها بانها لا اساس لها من الصحة ونفتها "بأشد العبارات".

وقال الخبراء الامميون في تقريرهم ان 423 مليون دولار حولت من المال العام بشكل غير قانوني إلى التجار ، وان مجموعة هائل استلمت 48٪ من المبلغ.

وحثت المجموعة التجارية اللجنة على إصدار بيان ينأى بنفسها عن الادعاءات وفتح تحقيق فوري "للتأكد من المصدر غير الشرعي" للتقرير ، وقالت إنها ستقوم بتكليف لجنة مستقلة للقيام بمراجعة في الادعاءات "لتقديم مراجعة كاملة وتفسير للوقائع. . "

وقال بيان للشركة "تعمل هائل سعيد أنعم بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في الامتثال ومعايير الحوكمة في كل سوق نعمل فيه ونحن ملتزمون بالشفافية والمساءلة"

واضافت الشركة في بيانها "استخدمت هائل سعيد أنعم الأموال المرتبطة بصرف الودائع على وجه التحديد للأغراض المقصودة ، ودعم المواد الغذائية والسلع الأساسية للمستهلكين اليمنيين بشكل مباشر ، بما يتماشى مع الدور الرئيسي الذي لعبته مجموعة هائل سعيد انعم في مواجهة تحديات الأمن الغذائي في اليمن في وقت تمر فيه البلاد بأسوأ أزمة إنسانية في العالم".