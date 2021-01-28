رئيس مجلس الشورى يطلع على أوضاع محافظة شبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

استقبل رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر اليوم محافظ محافظة شبوة محمد صالح بن عديو، الذي أطلعه على أوضاع المحافظة، وما أنجز حتى الآن على كل المستويات التنموية والأمنية وما تم تنفيذه من مشروعات تهدف إلى تحسين الخدمات للمواطنين.



واستمع رئيس مجلس الشورى من محافظ شبوة إلى الجهود المبذولة للتغلب على الصعوبات العسكرية والأمنية التي عانت منها المحافظة خلال الفترة الماضية والجهود التي بذلتها السلطة المحلية في المحافظة في انجاز ميناء قنا البحري، الذي سيشكل رافدًا كبيرًا لاقتصاد المحافظة واليمن عمومًا.. مشيدًا بدعم فخامة الرئيس عبدربه منصور والحكومة، والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في التغلب عليها.

وأكد رئيس مجلس الشورى دعم الشرعية للسلطة المحلية بكامل هيئاتها التشريعية والتنفيذية للسلطة المحلية مع كل خطوة تخطوها تؤدي إلى تطوير مصادر الدخل في المحافظة وخلق فرص عمل جديدة.. مهنئاً شبوة وقيادتها بافتتاح الميناء وتشغيله، كخطوة هامة على طريق البناء والنهوض بأوضاع المحافظة الاقتصادية والخدمية.

ودعا رئيس مجلس الشورى قيادة المحافظة للمضي نحو مرحلة جديدة من التعاطي مع المهام المرحلية والمستقبلية في البلاد، والعمل على تنفيذ اتفاق الرياض، ودعم جهود الحكومة في عدن وتعزيز روح الشراكة والتعاون بين أطرافه.. مؤكداً على أهمية العمل بروح الاجماع الوطني استنادًا إلى مخرجات الحوار الوطني ومشروع فخامته في بناء يمن اتحادي جديد، بالتعاون مع محافظي محافظات سقطرى والمهرة وحضرموت، بخطوات عملية تعطي المثل المطلوب للأقاليم الاتحادية الأخرى.

حضر اللقاء الأخوين علوي الباشا وسميرة خميس عضوي مجلس الشورى.