شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توقيع اتفاقية إنشاء محطة كهرباء تحويلية في عدن بتكلفة 3 ملايين دولار والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

جرى في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، توقيع اتفاقية إنشاء محطة تحويلية في منطقة الحسوة بمديرية البريقة، بين شركة نخيل عدن اليمنية السعودية لإستيعاب أحمال المرحلة الثالثة لمشروعهم السكني (درة عدن)، ومشروع إنماء الحسوة المرحلة 13، بتكلفة ثلاثة ملايين دولار.



وتقضي الاتفاقية الموقعة بحضور أمين عام المجلس المحلي في عدن بدر معاون، ومدير عام المؤسسة العامة للكهرباء في عدن مجيب الشعبي ومدير عام مديرية البريقة يونس محمد، تركيب محطة تحويلية بقدرة 40 ميجا فولت أمبير، وإنجازها في غضون 7 شهور.

وأكد أمين محلي عدن، حرص قيادة السلطة المحلية في محافظة عدن، على تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للاستثمارات ورؤوس الأموال لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة.