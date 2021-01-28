وزير الصحة يلتقي رئيسة بعثة الهجرة الدولية لدي بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير الصحة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة لدي بلادنا كرستينا روتنستاينر، تدخلات المنظمة في المجالات الصحية.



وخلال اللقاء الذي ضم وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور علي الوليدي، استمع الوزير من رئيسة المنظمة لشرح عن المشاريع والأنشطة التي تدعمها المنظمة في القطاع الصحي، ومشاريعها في إدارة مخيمات النازحين في عدد من المحافظات وتقديم الدعم اللازم للاجئين الى اليمن لاسيما من إثيوبيا.

وثمن الوزير الدعم الكبير الذي تقدمه المنظمة في تعزيز القطاع الصحي..مؤكدا على أهمية التركيز على المناطق الأكثر احتياجا، خاصة في مخيمات النازحين، وزيادة الدعم للمرافق الصحية التي تقدم خدماتها لللاجئين غير الشرعيين.