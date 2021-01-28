هيئة المواصفات توقف منتجات متنوعة مخالفة للمواصفات المعتمدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

اوقفت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، عبر مكتبها بميناء الحاويات في العاصمة المؤقتة عدن، دخول كميات من منتج تمباك ماركة (أبو جمل) مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة، لتبين تلوث المنتج بالخمائر والأعفان الفطرية الناتجة عن تعرضه للرطوبة.



وأوقفت الهيئة أيضا، كميات من منتج شراب صناعي بنكهة الفواكه على هيئة رضاعات أطفال، حيث تبين بعد الفحص والتفتيش وجود طعم غريب بالمنتج، إضافة إلى عدم كتابة البيانات الإيضاحية على العبوات.

كما تم إيقاف كميات كبيرة من منتج شوكولاتة للأطفال مخالف للمواصفات القياسية على شكل حقنة، مما قد يؤثر سلبا على سلوك الأطفال وطريقة تفكيرهم ويدفعهم إلى التساهل في التعامل مع الحقن الحقيقية وتعريض حياتهم للخطر.