شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدشين الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول بكلية العلوم التطبيقية بالمهرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دشن الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة سالم نيمر، اليوم، الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020-2021م في كلية العلوم التطبيقية والإنسانية.



واستمع نيمر، الى احتياجات ومطالب الكلية وأعضاء هيئة التدريس والصعوبات التي تواجههم ..مثمناً جهود عمادة كلية العلوم التطبيقية ورؤساء الأقسام في سبيل الارتقاء بالعملية التعليمية في الكلية..مشدداً على مضاعفة الجهود من اجل الاسهام في تجويد مخرجات الكلية..موكداً دعم السلطة المحلية للكلية.