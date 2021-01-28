اختتام ورشة العمل الخاصة بالمصادقة على دليل الرعاية المجتمعية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

اختتمت بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، فعاليات ورشة العمل الخاصة بالمصادقة على دليل الرعاية المجتمعية والتي نظمها قطاع السكان بوزارة الصحة العامة والسكان والوكالة الامريكية للتنمية الدولية.



وعمل 57 مشاركاً من الكادر الطبي والقابلات والاكاديميين والمشتغلين بالصحة الانجابية بالمحافظات المحررة، على مدى ثلاثة أيام، على مراجعة واقرار خمسة من الادلة الوطنية للصحة الانجابية والرعاية المجتمعية للامهات والأطفال حديثي الولادة وطوارئ التوليد ومراجعة السجلات الخاصة بالصحة الانجابية واقرار الوصف الوظيفي لقابلات المجتمع والتعريف بالادلة وتخصصاتها.

وأكد نائب وزير الصحة الدكتور عبدالله دحان والوكيل المساعد لوزارة الصحة لقطاع السكان الدكتور اشراق السباعي، على اهمية الورشة في أحداث تغيير نوعي ملموس باتجاه رفع قدرات المشتغلات بتقديم الخدمة للأم والطفل والسعي لتخفيظ نسبة الوفيات بين صفوف الأمهات والمواليد وتعزيز نظام الجودة للخدمة المقدمة..مثمنين الدعم الذي قدمه صندوق السكان للأمم المتحدة ومنظمة جون سنو ورعاية الأطفال سيف شيلدرن وَماريس توبس ومركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الإنسانية.