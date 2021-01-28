وزير الأوقاف والارشاد يفتتح مبنى ديوان الوزارة بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أفتتح وزير الأوقاف والإرشاد محمد عيضة شبيبة، اليوم، مبنى ديوان الوزارة الجديد بمديرية خورمكسر في العاصمة المؤقتة عدن .



وعقب الأفتتاح ، عقد الوزير أجتماعه الأول مع قيادات الوزارة ومدراء القطاعات و الإدارات بالوزارة والمكاتب من محافظات عدن وأبين والبيضاء وتعز ، لمناقشة أوضاع المكاتب في المحافظات المحررة وتفعيل الإدارات في الوزارة المتعلقة بالإرشاد والأوقاف والحج والعمرة..مشدداً على ضرورة العمل المشترك في تسير الخدمات للمواطنين.

و أكد وزير الأوقاف ، أهمية افتتاح المبنى ليتمكن من القيام بمهامه في خدمة المواطنين ومراجعة احتياجاتهم والإلتزام بالواجبات التي تساهم في حل الإشكاليات والصعوبات التي تواجههم في مختلف القضايا..مشددا على ضرورة الانضباط الوظيفي والعمل بروح الفريق الواحد من اجل إنجاز المهام الملقاة على عاتقه.

واشار الوزير شبيبة، الى أن الوزارة التي تقوم على سته قطاعات مختلفة تحمل في طياتها رسالة عظيمة عبر المهام والدور الكبير الذي تقوم به أمام المجتمع اليمني من خلال العمل على إخراج التفكير العنصري والإرهابي التي غرسته مليشيات الحوثي في عقول بعض الناس والذي بدوره تسبب في تعزيز الفوضى في كل البلاد وإزهق الكثير من الأرواح ، وزرع الفكر الوسطي الداعي لمبدئ التعايش والسلام والمحبة بين الناس ، و العمل عبر تضافر الجميع للحفاظ على الأمن والسلم الاجتماعي و الوقوف أمام كل مايحاول زعزعة الامن والاستقرار.

واكد وزير الاوقاف والارشاد، حرص الحكومة على اهمية العمل المشترك لإعادة تطبيع الحياة بالشكل المطلوب في المحافظات المحررة والعمل تحت راية وهدف واحد يساهم في ردم الفجوة ومحاربة الفتنة والإرتقاء بالعمل الداعم لمبدئ التعايش والسلام.

حضر الإفتتاح وكيل الوزارة لقطاع الحج والعمرة الدكتور مختار الرباش ، والوكيل المساعد محمد مشدود ، ومستشاري الوزارة الشيخ محمد الرفاعي و الدكتور أنيس يعقوب ، ومدير عام مديرية خورمكسر عواس الزهري .