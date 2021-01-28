اجتماع موسع بعدن يناقش سبل التعاون بين وزارتي الاعلام والثقافة والسياحة والمالية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

عقد بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، اجتماعاً موسعاً بين وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني ووزير المالية سالم بن بريك وزير المالية، لمناقشة سبل التعاون بين الوزارتين بالشكل الذي يعزز من دور وزارة الاعلام والثقافة والسياحة ومؤسساتها ويساهم في اعادة تطبيع الأوضاع ومواجهة مليشيات الحوثي الارهابية المدعومة من ايران.



وعبر الوزير الارياني عن شكره وتقديره للجهود التي تبذلها وزارة المالية رغم شحة الامكانيات والصعوبات والتحديات التي تواجهها..مشيداً بمواقف فخامة رئيس الجمهورية وحكمته التي افضت الى حقن دماء اليمنيين وتوحيد الجهود ولملمة الشتات وعودة الحكومة لمزاولة مهامها من العاصمة المؤقتة عدن الأمر الذي يضع الحكومة أمام امتحان حقيقي في تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس بتطبيع الاوضاع وتقديم الخدمات والاحتياجات اللازمة للمواطنين.

وثمن الارياني، الجهود الاخوية الصادقة والنبيلة للاشقاء في المملكة العربية السعودية بتنفيذ اتفاق الرياض الذي يعد اجتماع، اليوم، في وزارة المالية لمناقشة قضايا الاعلام والثقافة والسياحة أحد نتائجه التي سيلمسها المواطن في القريب العاجل.

من جانبه، ابدى وزير المالية استعداد وزارته للتعاون والتنسيق مع وزارة الاعلام والثقافة والسياحة لما من شأنه تحقيق الاهداف المرجوة من هذه القطاعات الحيوية والهامة..مشيرا الى تفهم وزارة المالية لطبيعة وأهمية الدور الذي يلعبه الاعلام والثقافة في معركة الوعي ومواجهة مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من إيران.

حضر الاجتماع وكيل وزارة الاعلام عبدالباسط القاعدي و مستشار وزير الاعلام والثقافة والسياحة محمد الشعبي، و وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة مختار الشريحي، والوكلاء المساعدين لقطاع الوحدات عبدالحكيم بن مخاشن وقطاع التنظيم وحسابات الحكومة خالد الريمي وقطاع التخطيط خالد الحوثري.