شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مركز الملك سلمان يسلم مكتب الصحة بالمكلا كميات من الأنسولين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

تسلم مكتب الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت، اليوم، كميات من أدوية الأنسولين والخاصة بمرضى السكر كمنحة علاجية، مقدمة من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لتوزيعها على المرافق المستهدفة وبحسب الخطة المعدة مسبقا.



وأوضح مدير مكتب الصحة الدكتور محمد الجمحي، أن هذه المنحة من الأدوية العلاجية ستعمل على تغطية النقص الموجود والاحتياج لمدة تقارب ستة أشهر، حسب خطط التوزيع بالمحافظة..مشيرا إلى أنه جرى تسلم 18.000 فيال أنسولين مخلوط، و300 فيال أنسولين صاف، و 3.600 فيال من الأنسولين المعكر.

وأوضح الدكتور الجمحي أن المنحة المقدمة تشمل جميع مكاتب الصحة بمديرية ساحل حضرموت بالإضافة إلى مستشفى ابن سينا العام ومستشفى المكلا للأمومة والطفولة، ليتم توزيعها مجانا للفئة المستهدفة من مرضى السكر.