شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اختتام الدورة التدريبية الثانية لكوادر مكافحة العدوى بمراكز العزل في عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

اختتمت بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، فعاليات الدورة التدريبية الثانية الخاصة بمكافحة العدوى بمراكز العزل، والتي نظمتها إدارة الخدمات الطبية بوزارة الصحة العامة والسكان ومنظمة الصحة العالمية بدعم من مركز الملك سلمان للاغاثه والاعمال الإنسانية.



وهدفت الدورة على مدى ثلاثة ايام، الى اكساب 25 كادراً من الاطباء والممرضين من مركزي العزل بهيئة مستشفى الجمهورية العام ومركز الأمل بعدن، معارف نظرية وتطبيقية حول مكافحة العدوى وتسلسلها والتنظيم الإداري لها وترصد عدوى المستشفيات والاحتياطات القياسية ووسائل الحماية الشخصية.

وحث مدير إدارة ضبط الجودة بوزارة الصحة الدكتور امين سليمان، ومحمد إسكندر من منظمة الصحة العالمية بعدن ،المشاركين إلى ترجمة ماتلقوه من مفاهيم من خلال الدورة وعكسها على صعيد الواقع العملي.