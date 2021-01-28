وزير الأوقاف يفتتح مبنى ديوان الوزارة في العاصمة المؤقتة عدن

المنامة - ياسر ابراهيم - أفتتح وزير الأوقاف والإرشاد محمد عيضة شبيبة، الخميس، مبنى ديوان الوزارة الجديد بمديرية خورمكسر في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن.



وعقب الافتتاح، عقد الوزير اجتماعه الأول مع قيادات الوزارة ومدراء القطاعات والإدارات بالوزارة والمكاتب من محافظات عدن وأبين والبيضاء وتعز، وفق وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).



وناقش الاجتماع أوضاع المكاتب في المحافظات المحررة وتفعيل الإدارات في الوزارة المتعلقة بالإرشاد والأوقاف والحج والعمرة.. وشدد الوزير على ضرورة العمل المشترك في تسير الخدمات للمواطنين.



وأكد وزير الأوقاف، أهمية افتتاح المبنى ليتمكن من القيام بمهامه في خدمة المواطنين ومراجعة احتياجاتهم والالتزام بالواجبات التي تساهم في حل الإشكاليات والصعوبات التي تواجههم في مختلف القضايا.



وشدد شبيبة، على ضرورة الانضباط الوظيفي والعمل بروح الفريق الواحد من اجل إنجاز المهام الملقاة على عاتقه.



وأشار الى أن الوزارة التي تقوم على سته قطاعات مختلفة تحمل في طياتها رسالة عظيمة عبر المهام والدور الكبير الذي تقوم به أمام المجتمع اليمني من خلال العمل على إخراج التفكير العنصري والإرهابي التي غرسته مليشيات الحوثي في عقول بعض الناس والذي بدوره تسبب في تعزيز الفوضى في كل البلاد وازهق الكثير من الأرواح.



كما شدد على زرع الفكر الوسطي الداعي لمبدئ التعايش والسلام والمحبة بين الناس، والعمل عبر تضافر الجميع للحفاظ على الأمن والسلم الاجتماعي والوقوف أمام كل ما يحاول زعزعة الأمن والاستقرار.



وأكد وزير الأوقاف حرص الحكومة على اهمية العمل المشترك لإعادة تطبيع الحياة بالشكل المطلوب في المحافظات المحررة والعمل تحت راية وهدف واحد يساهم في ردم الفجوة ومحاربة الفتنة، والارتقاء بالعمل الداعم لمبدئ التعايش والسلام.

