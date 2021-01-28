شبوة أزمات في المشتقات ولليوم السادس بلا كهرباء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 يناير 2021

الخليج 365 - شبوة

تعيش قرى ومديريات محافظة شبوة لليوم السادس على التوالي، في ظلام دامس جراء انقطاع التيار الكهربائي عن المحافظة النفطية.



وقال مصدر محلي، إن انقطاع التيار الكهربائي عن مديريات المحافظة بدأ منذ 6 أيام، ومدينة عتق عاصمة المحافظة عتق منذ يومين.

وبحسب مصدر في كهرباء شبوة، فإن سبب انقطاع التيار الكهربائي نتيجة نفاد مادة "الديزل" من مخزونات المحطة الرئيسية في مدينة عتق.

وأضاف المصدر، أن شاحنات الديزل المزودة لمحطة كهرباء شبوة لم تصل الى المحطة الرئيسية في مدينة عتق منذ أكثر من 20 يوما.

وأفاد المصدر، بإبلاغ سلطة شبوة الإخوانية بعدم وصول قواطر الديزل، لكنها لم تقوم بعمل أي حلول خلال الفترة الماضية لتفادي انقطاع الكهرباء عن المحافظة.

وتضاعفت معاناة المواطنين جراء انقطاع التيار الكهربائي ما تسبب في تعطيل أعمالهم.

واستنكر أبناء شبوة انقطاع الكهرباء عن محافظة النفط، معتبرين ذلك ناتجا عن سوء إدارة السلطة الإخوانية في المحافظة.

وتعيش محافظة شبوة منذ أشهر على وقْع أزمات معيشية متعددة أبرزها أزمة الغاز المنزلي، وارتفاع المحروقات، وأزمة المياه، التي تشهدها جميع مناطق محافظة شبوة، خلال الفترة الأخيرة