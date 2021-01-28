وزير الداخلية يوجه بتشكيل لجنة للتحقيق في قضية اختطاف واغتيال مدير الامن السياسي بالحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

وجه وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان ، اليوم، الأجهزة الأمنية بالعاصمة المؤقتة عدن ، بتشكيل لجنة للتحقيق بقضية اختطاف واغتيال مدير الامن السياسي بمحافظة الحديدة الذي أستهدفته العناصر الاجرامية في مديرية البريقة ، اليوم ، بالعاصمة المؤقتة عدن ورفع نتائج التحقيقات بأسرع وقت ممكن لإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك .



وشدد وزير الداخلية اللواء الركن حيدان في توجيهاته للأجهزة الأمنية على ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة لينالوا عقابهم وجزاءهم الرادع جراء ما أقترفوا ، مؤكدا بأن الأجهزة الأمنية ستلاحق تلك العناصر الإرهابية التي ارتكبت هذه الجريمة الإرهابية الغادرة والجبانة وغيرها من الجرائم التي تقلق السكينة العامة وتعمل على زعزغة الامن والاستقرار مؤكدا بانها لن تفلت من العقاب .

وفي سياق متصل بعث وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان ، اليوم ، برقية عزاء ومواساة في استشهاد مدير ادارة الامن السياسي بمحافظة الحديدة العميد ابراهيم علي حرد، إثر عملية إرهابية غادرة استهدفته بالعاصمة المؤقتة عدن.

وأعرب وزير الداخلية اللواء حيدان في برقية العزاء التي بعثها لابناء واسرة الشهيد عن بالغ الحزن وعظيم الأسى ، معبرا عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى اسرة واهل وذوي الشهيد بهذا المصاب الاليم..سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.