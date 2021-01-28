البحسني يدشن عملية تسليم مؤسسة المياه والصرف الصحي بساحل حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

دشن محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالمكلا، عملية تسليم مؤسسة المياه والصرف الصحي بساحل حضرموت لدفعة جديدة من سيارات شفط مياه الصرف الصحي.



حيث جرى تسليم المؤسسة، عدد 4 سيارات للصرف الصحي، بتمويل من البنك الدولي، عبر مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS، وبكلفة اجمالية 600 ألف دولار.

وأكد المحافظ أهمية هذه المنحة لتعزيز عمل مؤسسة المياه والصرف الصحي بساحل حضرموت، وفي سياق الحملة الشاملة للحفاظ على نظافة مدينة المكلا، ومواجهة انسدادات الصرف الصحي.

وثمن المحافظ دعم البنك الدولي، عبر مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS، وتدخلاته متعددة الجوانب.

بدوره أوضح مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بساحل حضرموت المهندس وهيب يسلم غانم، ان هذه السيارات ستدعم جهود المؤسسة في شفط مياه الصرف الصحي وفك الانسدادات وسرعة معالجة انفجارات المجاري في الشوارع وشفط البيارات.

حضر التدشين، مدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS المهندس أحمد عبيد الميسري.