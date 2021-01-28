محافظ حضرموت يتفقد سير حملة النظافة وإزالة العشوائيات بأحياء فوة 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

قام محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم، بزيارة تفقدية لأحياء مدينة فوة بمديرية مدينة المكلا، تفقد خلالها أعمال إزالة العشوائيات والمخلفات، والنظافة العامة، التي تأتي في إطار الحملة الشاملة لنظافة مدينة المكلا وتحسينها.



واطلع المحافظ البحسني، خلال جولته، على الأعمال التي تم تنفيذها في إزالة العشوائيات والأكشاك والاستحداثات غير القانونية ومخلفات البناء، مشيداً بتجاوب مالكي المحال التجارية والمواطنين في أحياء مدينة فوة، واستجابتهم السريعة لأعمال الإزالة غير القانونية ضمن حملة النظافة وتحسين مدينة المكلا التي أطلقتها السلطة المحلية بالمحافظة.

في السياق ذاته، تفقد المحافظ البحسني سوق فوة المركزي التابع لمكتب وزارة الأشغال العامة والطرق، ووجه قيادة مكتب الأشغال بتنفيذ آلية إعادة تأهيل السوق المهمل منذ عشرات السنين، وإفتتاحه بعد تأهيله وتنظيمه، واستغلال هذا الموقع الحيوي وتخصيصه لبيع اللحوم والأسماك والخضار.

ووجه المحافظ بإعداد الدراسات اللازمة لهذا السوق، وإعتماد انشائه وتنظيمه وتأهيله على حساب السلطة المحلي

ة بالمحافظة، وسرعة افتتاحه، وإنشاء هناجر في مواقع أخرى لبيع أدوات الخردة والاستفادة منها حسب الحاجة.

وأشاد المحافظ بالمحال المنضبطة بالنظافة على امتداد شوارع فوة الى مدينة المكلا، ووجه بإغلاق المحال غير الملتزمة بالنظافة والمشوّهة للمظهر العام للشوارع، وإزالة مخلفات البناء، والبناء العشوائي في الشوارع العامة.

رافق محافظ حضرموت، وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس أمين سعيد بارزيق، ووكيل المحافظة المساعد فهمي عوض باضاوي، ومدير عام مكتب وزارة الأشغال العامة والطرق بساحل حضرموت الدكتور محمد سالم باخلعة، والمشرف على حملة النظافة والتحسين بأحياء فوة العميد أحمد البيتي.