نشكركم على قرائتكم خبر عن أمير الكويت ‘‘نواف الأحمد’’ يخرج من صلاة الجمعة “دون حراسة” ويقود سيارته بلا موكب (شاهد) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أدى سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد صلاة الجمعة اليوم في مسجد بلال بن رباح وسط جموع المصلين.

وفي مشهد يجسّد قمة التواضع في شخصية صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد، خرج سموه من المسجد بعد أداء الصلاة، ليركب سيارته ويقودها بنفسه من دون موكب أو حراسة.

ووثقت كاميرا قناة الراي الكويتية ، مقطع فيديو لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد خلال خروجه من المسجد بعد صلاة الجمعة .

وأظهر الفيديو أمير الكويت ، وهو يخرج من المسجد ثم يتوجه لسيارته بدون حراسة .

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فيما قام الشيخ نواف الأحمد بقيادة سيارته بنفسه دون موكب .